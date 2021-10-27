Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали на северо-западе Китая

Подземные толчки магнитудой 4,7 зафиксированы в среду на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе КНР. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил Китайский сейсмологический центр.

По его данным, подземные точки произошли в 01:47 на территории городского уезда Куча округа Аксу. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на территории округа Аксу, население которого превышает 2,7 млн человек, пока не поступало.