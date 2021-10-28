Палеонтологи открыли новый вид человека

Жителей Африки времен среднего плейстоцена можно отнести к новому виду людей, Homo bodoensis, считает международная команда палеонтологов во главе со специалистами из Виннипегского университета. Ранее известные останки относили к другим видам, что создавало сложности в идентификации и классификации находок. Подробнее об этом рассказывается в статье в журнале Evolutionary Anthropology Issues News and Reviews, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Homo bodoensis жил в Африке в эпоху среднего плейстоцена, около 500 тыс. лет назад, и был прямым предком современного человека, считают ученые. Они заново оценили известные человеческие останки этого периода из Африки и Евразии. Ранее эти окаменелости считали останками гейдельбергского или родезийского человека. Однако относительно этих видов существовала путаница — так, некоторые останки предположительно гейдельбергского человека после анализа ДНК оказались останками неандертальцев, а про родезийского человека вообще мало что известно, и критерии, по которым можно относить те или иные останки к этому виду, весьма размыты.

Согласно новой оценке, часть окаменелостей можно переклассифицировать как останки неандертальцев. Остальные же можно отнести к одному виду, Homo bodoensis, названному в честь черепа, найденного в местности Бодо Д'Ар в Эфиопии. В эту категорию попадает большинство людей из Африки и некоторые — из Юго-Восточной Европы времен среднего плейстоцена.