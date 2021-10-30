Публикация Роналду стала самой популярной в истории Instagram среди спортсменов

28 октября нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил о том, что он и его невеста Джорджина Родригес ждут двойню. Футболист опубликовал в Instagram фотографию, на которой он держит снимок УЗИ.

Как передает Trend со ссылкой на Газету.Ru, пост португальца собрал 27,7 млн лайков и стал самым залайканным фото спортсмена в истории Instagram. Предыдущий рекорд принадлежал аргентинскому нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси, один из постов которого собрал 22 млн лайков.

У 36-летнего Роналду четверо детей: Криштиану-младший, родившийся в 2010 году от неизвестной матери, Ева и Матео, родившиеся в 2017 году от суррогатной матери, и Алана Мартина, которую в 2017-м родила Джорджина.

Родригес работала продавцом в мадридском магазине Gucci, когда повстречала Роналду. У молодых людей завязались отношения. Они встречаются с 2016 года.

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.