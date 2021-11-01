В Бразилии девять пожарных погибли при обвале в пещере во время учений
Девять пожарных погибли в результате обвала в пещере в штате Сан-Паулу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Девять человек погибли, один был спасен и доставлен в отделение интенсивной терапии. Других пострадавших на месте не осталось", - говорится в сообщении пожарной службы региона в Twitter.
Обрушение пород в пещере Итамбе произошло в воскресенье утром в тот момент, когда пожарные проводили внутри тренировку. По данным, которые приводит пожарная служба, в учениях принимали участие 28 человек.
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