В работе Instagram произошел сбой

Сбои в работе социальной сети Instagram наблюдаются в ряде стран. Об этом сообщается во вторник на сайте сервиса Downdetector, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Наибольшее число жалоб поступает из США, Канады и Великобритании. Как отмечает сервис, в США 53% пользователей, сообщивших о неполадках, жалуются на работу приложения, 24% не могут зайти на сайт, у 23% пользователей не получается войти в свои учетные записи.

Также незначительный сбой зарегистрирован в России.