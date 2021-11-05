Ученые выявили ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого течения COVID-19

Ученые из Оксфордского университета выявили ген, который может практически вдвое увеличить риск тяжелого течения коронавируса. Об этом сказано в их исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Genetics, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты провели общегеномный анализ (GWAS), который обнаружил хромосомную территорию 3p21.31. Она связана с двукратным увеличением риска отказа дыхательных путей при COVID-19.

Согласно докладу ученых, ими была использована платформа машинного обучения и молекулярной биологии для декодирования результатов GWAS, в результате был найден «относительно неизученный ген LZTFL1 в качестве потенциально ответственного за возникновение такого риска».

Как сообщили исследователи, данный ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и лишь у 15% европейцев. Этот частично объясняет уровень избыточной смертности в ряде районах Великобритании, указали они.

Ученые также заявили, что вредоносный ген не является единственной причиной дыхательных осложнений при коронавирусной инфекции, так как важную роль в этом процессе играют социально-экономические условия. К примеру, афро-карибская раса — носитель такого генотипа только в 2%, но ее представители пострадали от пандемии не меньше остальных.

Один из руководителей исследования Джеймс Дэвис также отметил, что повышенный генетический риск должен нейтрализоваться вакцинацией, передает телеканал Sky News.