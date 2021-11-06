"Барселона" упустила преимущество в три мяча в матче чемпионата Испании против "Сельты"
Барселона" на выезде сыграла вничью с "Сельтой" со счетом 3:3 в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В составе каталонцев голы забили Ансу Фати (5-я минута), Серхио Бускетс (18) и Мемфис Депай (34). Ничью "Сельте" принесли голы Яго Аспаса (52, 90+6) и Нолито (74).
В субботу "Барселона" объявила, что новым главным тренером клуба станет бывший игрок команды Хави, который сменит отправленного в отставку 28 октября Рональда Кумана.
"Барселона" не может победить в чемпионате Испании на протяжении четырех матчей подряд (две ничьи, два поражения) и с 17 очками в 12 матчах занимает девятое место в турнирной таблице.
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