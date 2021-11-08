Токены Tesla упали на 6,8%

Сообщения о возможной продаже предпринимателем Илоном Маском 10% акций основанной им компании Tesla уже приведут в понедельник на открытии торговых площадок к падению ценных бумаг. Такой прогноз приводит в воскресенье агентство Bloomberg, ссылаясь на данные криптобиржи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В частности, на криптовалютной бирже FTX токены Tesla торговались в воскресенье по цене $1 139, что на 6,8% ниже по сравнению с показателями закрытия площадки 5 ноября.

Илон Маск в субботу предложил пользователям Twitter решить, стоит ли ему продавать 10% своих акций Tesla, заявив, что будет придерживаться результатов опроса. В итоге 57,9% из более чем 3,5 млн проголосовавших поддержали возможную продажу ценных бумаг. После этого предприниматель подтвердил: "Я был готов принять любой результат".

По данным рейтинга миллиардеров Forbes, который ведется в реальном времени, 1 ноября Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило $300 млрд.

В начале этого года Tesla объявила о том, что вложила $1,5 млрд в биткойны. Криптовалюта является разновидностью цифровой валюты, создание которой основывается на криптографических методах. Функционирование таких систем основано на технологии блокчейн - децентрализованной базы данных, у которой устройства хранения информации не подключены к общему серверу.