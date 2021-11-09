Одре Азуле переизбрана на пост генерального директора ЮНЕСКО

Одре Азуле переизбрана на второй срок на пост генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Ее кандидатура поддержана во вторник в рамках 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая проходит в штаб-квартире в Париже, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В этом результате голосования <...> я вижу знак обновленного доверия и единства внутри нашей организации. Это единство и поддержка из разных уголков мира чувствовались на самом раннем этапе моей работы, и я черпала в ней вдохновение для работы. Я узнала много нового. Я хочу поблагодарить вас за открытость к новым проектам", - сказала она после объявления о ее переизбрании.

"Наша задача - показать свой потенциал и преодолеть главные вызовы нашей эпохи. Четыре года назад вы оказали мне доверие, услышав мои обещания, и мы будем продолжать работать во имя мира. Я понимаю, что на меня возложена огромная задача. Я понимаю, что большая ответственность лежит на нашей организации, и я сделаю все возможное чтобы служить на благо ЮНЕСКО", - добавила гендиректор.