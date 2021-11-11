Instagram тестирует новую функцию

Социальная сеть Instagram проводит тестирование нового инструмента, который будет уведомлять пользователя о том, что необходимо отдохнуть от просмотра ленты. Об этом глава сервиса Адам Моссери сообщил в среду в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На этой неделе мы начали тестировать функцию Take a break ("Сделай перерыв" - прим. ТАСС), - говорится в сообщении. - Эта опция позволит вам получать в приложении напоминания о необходимости перерыва по истечении выбранного вами времени".

Планируется, что в случае успешного тестирования воспользоваться функцией можно будет уже в декабре. Отмечается, что пока такая возможность доступна лишь некоторым пользователям.