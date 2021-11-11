Илон Маск продал акции после опроса в Twitter

Американский предприниматель Илон Маск после опроса в социальной сети Twitter продал часть своих акций. Об этом сообщает издание Bloomberg, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Согласно данным, имеющемся в документе, Маск реализовал более 2,5 миллиона опционов на акции компании Tesla, которая принадлежит ему. Опционы предприниматель продал по цене 6,24 доллара. Отмечается, что Маск избавился от ценных бумаг впервые с 2016 года.

Ранее Маск заявил, что «в последнее время слишком много обсуждают, что нереализованная прибыль является средством уклонения от уплаты налогов». В связи с этим он попросил у пользователей совет, нужно ли ему продать 10 процентов акций компании Tesla, основателем которой является, и заявил, что примет решение на основе результатов голосования.

В результате большинство участников голосования поддержали продажу 10 процентов акций компании Tesla. За продажу ценных бумаг высказались 57,9 процента респондентов, против — 42,1 процента.