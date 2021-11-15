Ученые установили фактор, из-за которого одни виды вымерли, а другие - нет
В университете Великобритании группа ученых в ходе своей научной работы подтвердила гипотезу о соотношении скорости эволюции и вымирания видов животных. Об этом пишет портал Palaeontology, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Были проведены исследования скорости эволюции у более, чем 100 древних рептилий. Установлено, что те из них, кто эволюционировал быстрее остальных, впоследствии вымирали. Те же, кто эволюционировал медленно – как вид сохранялся на Земле гораздо более продолжительное время.
Изначально эта теория была выдвинута профессором Джорджем Симпсоном в 1940-х годах. При этом ученым пока не удалось определить оптимальную скорость эволюционирования.
Палеонтологи намерены продолжать исследование в этом направлении.
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