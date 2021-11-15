НАСА решило отложить высадку астронавтов на Луну

Генеральная инспекция Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA, НАСА) считает, что придется перенести дату высадки астронавтов на Луне, а также предваряющих ее миссий, говорится в докладе инспекции, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Учитывая время, которое потребуется на разработку и прохождение испытаний в полном объеме HLS (космического корабля для высадки астронавтов на Луну - ИФ) и новых скафандров, мы считаем, что миссия по высадке астронавтов на Луну, которая, согласно графику NASA, намечена на конец 2024 года, будет перенесена на несколько лет вперед", - говорится в докладе инспекции.

По данным инспекции, также сдвинутся даты и других миссий программы "Артемида" (Artemis), первой – беспилотной, в рамках которой космический корабль Orion выйдет на орбиту Луны и вернется на Землю, и второй – пилотируемой, в ходе которой корабль Orion с экипажем на борту выйдет на лунную орбиту, после чего вернется обратно на Землю.

"Теперь, когда составляющие миссии "Артемида-1" интегрируются и тестируются в космическом центре имени Кеннеди, по нашим оценкам, НАСА будет готово к ее запуску к лету 2022 года, а не к ноябрю 2021 года, как ранее планировалось", - говорится в сообщении.

"Кроме того, несмотря на то, что начало миссии "Артемида-2" было намечено на конец 2023 года, мы прогнозируем, что она будет отложена, как минимум, до середины 2024 года из-за подготовки к повторному использованию корабля Orion, который будет задействован в первой миссии", - отмечается в докладе.

Также в докладе говорится, что у НАСА нет информации о точной стоимости осуществления программы, однако управление намерено потратить на нее около $93 млрд до 2025 налогового года. Управлению придется искать новые пути, чтобы, насколько возможно, снизить затраты на разработку подсистем, а также космического корабля Orion и ракеты-носителя Space Launch System, иначе программу в ее настоящем виде придется пересмотреть.

Программа "Артемида"

Программа "Артемида" была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель – возвращение, спустя 55 лет, человека на лунную поверхность в 2024 году, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.

10 ноября администратор НАСА Билл Нельсон заявил, что первый испытательный полет с экипажем на борту в рамках программы "Артемида" произойдет в мае 2024 года, хотя изначально запуск планировали в 2023 году.

"Новые размеры выплат (на разработку Orion - ИФ) и определение дат миссий программы "Артемида" вплоть до миссии "Артемида-2" – результат увеличения масштаба разработки и усовершенствования демонстрационных вариантов корабля, а также других факторов, включая задержки, вызванные пандемией коронавирусной инфекции", - сказал он.

По словам Нельсона, "эти изменения повлияли на даты миссии "Артемида-2", первой пилотируемой миссии к Луне, ее потенциальная дата запуска – май 2024 года".

Третий этап "Артемиды" – высадка астронавтов на Луну. Он откладывается в том числе из-за судебного спора, который был инициирован компанией Blue Origin Джеффа Безоса. Иск касается контракта на строительство лунного модуля, который ранее получила SpaceX Илона Маска. Blue Origin опротестовала победу SpaceX в тендере, после чего контракт со SpaceX был приостановлен.

"Мы потеряли семь месяцев из-за судебного разбирательства, это сместило высадку людей, как минимум, до 2025 года, но перед этой высадкой будет совершена посадка космического корабля без экипажа на лунной поверхности, незадолго до высадки людей", - заявил Нельсон.