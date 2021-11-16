Кардиолог назвала полезные для сердца продукты

Для поддержания сердечно-сосудистой системы необходимо употреблять продукты, богатые полезными жирами — рыбу, авокадо, орехи и листовые овощи, сообщила «Газете.Ru» врач-кардиолог Виктория Старосветская, передает Trend.

«Недостаток жирных кислот в рационе – один из главных факторов развития атеросклероза и повышения «плохого» холестерина. Чтобы избежать проблемы, надо есть рыбу — сардину, тунца, скумбрию и форель. Также следует добавить в рацион авокадо — плод содержит много полезных жиров, он очень богат калием, одним из важнейших микроэлементов для нашего сердца», — сказала она.

Еще один полезный для сердца продукт — орехи. В них содержится много полиненасыщенных жиров, добавила медик.

«Особенно богаты ими миндаль, грецкие и кедровые орехи. В идеале предварительно замачивать их перед употреблением. Также добавьте в рацион растительные масла — они содержат полиненасыщенные жирные кислоты, витамины А и Е, антиоксиданты. Очень полезны оливковое, кунжутное, льняное, тыквенное масла. Не только сердце, но и самый большой орган — кожа — будут вам благодарны», — отметила Старосветская.

Также важно ежедневно есть листовые овощи — брокколи, рукколу и шпинат, продолжила она.

«Все они содержат большое количество минералов, таких как калий, магний, железо, кальций, витамины K, C, E, витамины группы В, бета-каротин, жирные кислоты Омега-3. Эти элементы нормализуют свертываемость крови, защищают сосуды и улучшают функции выстилающих их клеток. Также в зеленых овощах много клетчатки, которая нужна для нормального функционирования пищеварительной системы», — заключила врач.