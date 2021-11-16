Встреча Си Цзиньпина и Байдена продлилась более трех часов
Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в формате видеоконференции продлилась около 3 часов 14 минут. Об этом свидетельствуют данные Центрального телевидения Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как сообщил телеканал, встреча началась в 08:46 (04:46 GMT+4). Первая половина длилась около 1 часа 56 минут, после чего стороны ушли на перерыв. Вторая часть встречи началась в 11:06 по пекинскому времени (07:06) и продлилась около 1 часа 18 минут.
Это первая официальная встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность президента США в январе 2021 года. Ранее они обменивались посланиями и телефонными звонками. Последний телефонный разговор между Байденом и Си Цзиньпином состоялся 10 сентября.
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