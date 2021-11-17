Pfizer запросила одобрение на применение экспериментального лекарства от COVID-19

Американская фармацевтическая компания Pfizer во вторник направила запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США на одобрение применения ее экспериментального препарата от коронавируса COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Сегодня Pfizer объявила, что добивается разрешения на экстренное применение своего экспериментального противовирусного препарата для приема внутрь под названием PAXLOVID, чтобы лечить COVID-19 - при слабом или умеренном течении заболевания - у пациентов с повышенным риском госпитализации или смерти", - говорится в пресс-релизе, опубликованном компанией.

Отмечается, что в случае одобрения PAXLOVID станет первым лекарством для лечения COVID-19 в виде пилюль. В документе подчеркивается, что препарат помогает избежать тяжелого течения COVID-19, которое приводит к госпитализации и смерти.

В документе говорится, что лекарство смогут назначать как пациентам, находящимся на лечении дома, так и пациентам в группе риска при появлении первых признаков заболевания коронавирусной инфекцией.