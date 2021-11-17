Ученые связали снижение смертности от COVID-19 с приемом антидепрессантов

Прием определенной группы антидепрессантов — селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) — снижает риск смерти у пациентов с COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РБК, говорится в исследовании ученых из Калифорнийского и Стэнфордского университетов, опубликованном в журнале JAMA.

Ученые проанализировали данные медицинских карт 500 тыс. пациентов в США. У 83,5 тыс. из них с января по сентябрь 2020 года выявили коронавирус. В этой группе 3,4 тыс. человек были назначены СИОЗС.

Исследователи сравнили исходы коронавирусной инфекции у тех, кто принимал антидепрессанты, с больными COVID-19 в контрольной группе, которых подобрали в соответствии с возрастом, полом, национальностью и наличием сопутствующих заболеваний. В результате они выяснили, что риск смерти у принимавших флуоксетин (препарат из группы СИОЗС) был на 28% меньше, чем в контрольной группе. У тех, кто принимал флуоксетин или флувоксамин (другой препарат из группы СИОЗС) — этот риск был ниже на 26%. В целом прием любого СИОЗС был связан со снижением риска летального исхода при COVID-19 на 8%, говорится в исследовании.

В то же время ученые отметили, что утверждать об эффективности применения антидепрессантов с целью снижения смертности от коронавируса можно будет только после крупномасштабных рандомизированных клинических исследований.