Беспилотный автомобиль от Apple выпустят в 2025 году
Apple планирует выпустить беспилотный автомобиль, его появление запланировано на 2025 год. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что в начале года инженеры компании ставили предположительные сроки разработки транспортного средства через пять-семь лет.
Источник рассказал, что компания поставила себе амбициозную задачу завершить испытание беспилотной системы автомобиля за такой короткий срок. В случае, если цель не будет достигнута, выпуск продукта могут либо перенести, либо его продажа начнется с более простой технологией. Автономный автомобиль планируют создать без руля и педалей, а его интерьер хотят спроектировать так, чтобы машиной можно было управлять без помощи рук.
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