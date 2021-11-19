Физики создали камеру, способную «заглянуть за угол»
В США ученые создали голографическую камеру высокого разрешения, которая может «видеть» объекты, находящиеся за углом, а также в тумане или за другими непрозрачными препятствиями. Описание изобретения опубликовано в научном журнале Nature Communications, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".
Устройство состоит из светочувствительных матриц и двух лазерных излучателей. Они вырабатывают синтетические световые волны, которые могут получать голографические изображения. Это возможно после того, как лучи рассеиваются при столкновении с твердыми предметами или препятствиями вроде тумана.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Зал Арены гимнастики в Баку – родной для меня, здесь я завоевал много медалей: призер летних Олимпийских игр Дмитрий Ушаков
Захватывающие выступления и интригующая борьба - лучшие моменты первого дня чемпионата мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
ПАО "КАМАЗ" готово рассматривать заявки на покупку автомобилей КАМАЗ в лизинг для негосударственных организаций Азербайджана
В Азербайджане предложения детей, выдвигаемые на общереспубликанских форумах, учитываются при подготовке госпрограмм - Бахар Мурадова
Вакцинация является одним из самых больших достижений последнего столетия - замминистра Азербайджана
В Национальной арене гимнастики в Баку царит прекрасная, доброжелательная атмосфера – спортсменки из Великобритании
В Баку обсудили вопрос участия финансовых институтов ЕС в восстановлении освобожденных земель Азербайджана (ФОТО)