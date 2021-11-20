Водители Tesla не смогли разблокировать свои авто из-за серверного сбоя

Некоторые водители Tesla пожаловались в соцсетях на то, что не могли разблокировать и завести электромобиль из-за сбоя на сервере корпорации. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, пишет NBC News.

Глава Tesla Илон Маск лично ответил на сообщение одного из автовладельцев в твиттере, указав, что информация о неполадках проверяется.

В начале ноября Tesla сообщила, что отзовет около 11,7 тысяч электромобилей Model S, Model 3 и Model X выпуска 2017-2021 года, а также Model Y 2020-2021 выпуска года в связи с ошибкой в работе программного обеспечения.

Проблема касается текущей версии ПО 36.5.2 2021 года, при этом она увеличивает риск аварии электромобилей. Tesla выпустила бесплатное обновление ПО.