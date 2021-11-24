Глава ВОЗ заявил о "шокирующем дисбалансе" в доступе к вакцинам

В мире 24 ноября 2021 03:52 (UTC+04:00)
Глава ВОЗ заявил о "шокирующем дисбалансе" в доступе к вакцинам

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал "шокирующим дисбалансом" ситуацию с распределением вакцин от коронавируса в мире, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сохраняется шокирующий дисбаланс в глобальном распределении вакцин. Всего в мире применено более 7,3 млрд доз вакцины, однако около 70% этого количества ушло всего в 10 стран", - сказал глава ВОЗ, выступая во вторник на семинаре Сообщества развития Юга Африки (САДК). Он отметил, что на настоящий момент полностью вакцинированы почти 40% жителей планеты, "но в Африке - только 6%". Текст выступления распространила в Женеве пресс-служба ВОЗ.

По словам Гебрейесуса, "такое же неравенство" наблюдается и в доступе к тестам на коронавирус и к средствам лечения. При этом потенциально неравенство, считает он, в будущем сохранится и в доступе к новым средствам борьбы с пандемией, проходящим сейчас испытания, поскольку поставки будут ограниченными, а сами эти средства - дорогостоящими.

Гендиректор напомнил о поставленной ВОЗ задаче добиться охвата прививками до конца года не менее 40% населения во всех странах. Для этого требуется 11 млрд доз вакцины, сказал он. Глава ВОЗ призвал "резко нарастить производство" вакцин в странах с низкими и средними доходами на душу населения.

К настоящему времени производство препаратов "сосредоточено в нескольких государствах", отметил он. В ВОЗ считают увеличение производства вакцин в Африке "ключевым приоритетом". Гебрейесус подчеркнул, что для этого необходимо "устранить барьеры", препятствующие наращиванию производства, а также приостановить на время пандемии действие прав интеллектуальной собственности на вакцины, диагностические и терапевтические средства. "Прибыли и патенты должны отойти на второй план, уступив место праву на охрану здоровья", - заключил гендиректор ВОЗ.

По данным ВОЗ на 22 ноября, в мире с начала пандемии зафиксировано 256 966 237 случаев заражения коронавирусом, умерли 5 151 643 человека.

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