Названа самая популярная версия Android
Android 10 оказалась самой популярной версий ОС от Google. Об этом сообщает издание 9to5Google, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
Авторы отметили, что Google прекратила уведомлять о распространении той или иной версии Android в конце 2018 года, однако подобные данные остаются доступными в Android Studio. Исходя из отчета, журналисты назвали Android 10 самой популярной ОС экосистемы Google — она установлена на 26,5 процентах смартфонов. На втором месте оказалась Android 11 с долей 24,2 процента, на третьем — Android 9, которая имеет долю 18,2 процента.
Далее в списке идут Android 8, 7 и 6, которые получили долю 13,7, 6,3 и 5,1 процента соответственно. Авторы отметили, что рейтинг составлялся на основе данных приложений из Google Play.
Журналисты удивились, что выпущенная в 2020 году Android 11 не стала самой популярной ОС, пропустив вперед операционную систему 2019 года. В топе нет Android 12, которая пока что доступна лишь для смартфонов Google Pixel.