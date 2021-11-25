В Британии предупредили о самом опасном штамме COVID-19

В Ботсване, ЮАР и Гонконге зафиксировали десять случаев заражения новым штаммом коронавируса под названием B.1.1.529. Предполагается, что он может стать самым опасном вариантом инфекции, передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.

Новый штамм COVID-19, о котором предупредили в Британии, содержит в себе 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Кроме того, у B.1.1.529 наблюдается больше изменений в спайковом белке, чем в других вариантах коронавируса.

Генетик из Университетского колледжа в Лондоне Франсуа Баллу предположил, что новый штамм станет лучше уклоняться от антител, чем «дельта»-вариант. Множество мутаций у B.1.1.529 позволяет допустить, что вирус возник у пациента с ослабленным иммунитетом — у больного ВИЧ или СПИДом.

«Сейчас за штаммом следует внимательно следить, но нет необходимости проявлять чрезмерное беспокойство, если только он не начнет встречаться все чаще», — подчеркнул ученый.