Крупнейший в мире музей под открытым небом открылся в Египте

Церемония открытия древней Аллеи сфинксов, так называемой «Дороги фараонов», после завершения реставрации прошла в египетском городе Луксоре. Как пишет газета Ahram, в ней принял участие президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Министр туризма Халед Эль-Энани отметил, что Луксор стал крупнейшим музеем под открытым небом в мире. После реставрационных работ Аллея сфинксов впервые соединила храмы Луксора и Карнака, как это последний раз было во времена древних Египтян.

Археологи во время раскопок нашли 250 сфинксов с бараньими головами и 807 сфинксов – с человеческими. Эль-Энани добавил, что в древние времена в Аллее находилось в три раза больше статуй.

Работы археологов продолжаются. Ученые ищут другие древние статуи.