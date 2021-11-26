Новый вариант коронавируса получил название омикрон-штамм

В мире 26 ноября 2021 23:31 (UTC+04:00)
Новый вариант коронавируса получил название омикрон-штамм

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса В. 1.1.529 греческой буквой "омикрон". Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ВОЗ обозначила В.1.1.529 как VOC [вариант, вызывающий обеспокоенность] под названием "омикрон", - указано в сообщении.

В заявлении организации также говорится, что у этого варианта коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд из которых вызывает обеспокоенность". Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, риск заражения этим штаммом является "повышенным".

ВОЗ рекомендовала странам усилить наблюдение за распространением коронавируса и его секвенирование, чтобы "лучше понять циркулирование вариантов SARS-CoV-2". Кроме того, она ожидает от государств предоставления информации о "кластерах, ассоциирующихся с инфекцией VOC". Населению рекомендовано следовать правилам в сфере здравоохранения, снижающим риск заражения, включая ношение масок, физическое дистанцирование и улучшение проветривания пространств внутри помещений. Следует также избегать мест скопления людей.

Штаммы группы VOC отличаются высокой заразностью. Как пояснили в ВОЗ, они "легче распространяются, вызывают более тяжелое заболевание, избегают иммунной реакции организма", а также "меняют клиническую картину" или же "снижают эффективность" применяемых против них инструментов в сфере здравоохранения, пояснили в организации. ВОЗ следит также за вариантами "лямбда" и "мю", относящимся к группе "вариантов, вызывающих интерес" (VOI). В нее включены разновидности коронавируса с мутациями, которые имеют "серьезные изменения" и "широко распространены".

Организация также включила штамм коронавируса В.1.1.529 в группу "вариантов, вызывающих обеспокоенность" (VOC), сообщила женевская штаб-квартира ВОЗ.

Согласно заявлению организации, у этого варианта "имеется большое число мутаций, ряд из которых вызывает обеспокоенность". Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, риск заражения этим штаммом является "повышенным". Поэтому эксперты рекомендовали ВОЗ включить этот вариант в категорию VOC.

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