Антониу Гутерриш приветствует трехстороннюю встречу лидеров Азербайджана, России и Армении

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует проведение трехсторонней встречи России, Азербайджана и Армении на высшем уровне. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в субботу заместитель официального представителя Гутерриша Фархан Хак.

"Генеральный секретарь ООН приветствует трехстороннюю встречу 26 ноября между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, и, обращает внимание на их совместное заявление", - сказал Хак.

По его словам, Гутерриш "воодушевлен возобновлением прямого взаимодействием между Арменией и Азербайджаном на высшем уровне и подтверждением их приверженности полному выполнению трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также принятию шагов, направленных на повышение уровня стабильности в регионе".

"Он подтверждает позицию ООН, заключающуюся в том, что прочный мир может быть достигнут только через диалог, и призывает стороны решать остающиеся вопросы посредством всех доступных форматов, в том числе под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, - обратил внимание представитель всемирной организации. - ООН готова поддержать такие усилия, в том числе путем оказания гуманитарной помощи, содействия в восстановлении и миростроительстве на земле".