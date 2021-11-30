Генсек НАТО заявил, что верит в возможности диалога с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, что диалог альянса с Россией возможен, но при этом выступил за единую политику сдерживания в отношении Москвы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы хотим не воевать, а, наоборот, предотвратить любую агрессию России", - сказал он журналистам во время посещения латвийской военной базы в Адажи, передает местное агентство LETA.
"Я верю в диалог с Россией, это наш сосед, - добавил он. - Нам нужно снизить потенциальные риски, которые могут возникнуть. Чтобы России не захотелось напасть на какую-то из стран НАТО, нам нужно показать, что мы едины как никогда".
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