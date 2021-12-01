Страны ОПЕК могут избрать нового генсека на встрече

Министры стран ОПЕК завершили заседание, длившееся около двух часов, на котором было предложено созвать внеочередную встречу организации в январе - на ней может быть определена кандидатура нового генерального секретаря. Об этом ТАСС сообщил источник, участвующий в переговорах, передает Trend.

"Встреча завершилась. Решили созвать следующую в январе, отдельно от стран "не ОПЕК". Там будет выбираться новый генсек", - сказал он. Дату встречи собеседник агентства не уточнил.

С 2016 года пост генсека ОПЕК занимает Мухаммед Баркиндо, второй срок его полномочий истекает в июле 2022 года. Согласно уставу ОПЕК, генеральный секретарь избирается сроком на три года и может быть переизбран всего лишь единожды.

Всего в ОПЕК, не считая Баркиндо, с 1961 года было 22 генсека и пять президентов конференций, которые курировали работу ОПЕК. Дольше всех на этом посту задержался представитель Ливии Абдалла Салем аль-Бадри, который занимал должность генсека с 2007 по 2013 годы, а затем его полномочия продлевались до июля 2016 года, так как в ОПЕК не могли избрать нового генсека.