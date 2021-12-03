В ЮАР, где впервые был обнаружен штамм Omicron, число зараженных коронавирусом утроилось

БАКУ /Trend/ - Число зараженных коронавирусом в ЮАР почти утроилось за три дня, и это может быть связано с возможным распространением нового "омикрон" варианта коронавируса, который недавно был обнаружен в стране.

Как сообщает Trend со ссылкой на The Washington Post, cогласно официальной статистике, за последние сутки количество инфицированных в стране достигло 11 535 человек, при этом на 1 декабря был зарегистрирован 8 561 случай, а 30 ноября - 4 373 случая заражения.

Национальный институт инфекционных болезней ЮАР сообщил, что доля позитивных тестов от общего числа протестированных составила 22,4 процента. В начале ноября этот показатель составлял 1 процент.

Эксперты отмечают, что это самый стремительно распространяющийся штамм коронавируса, который когда-либо наблюдался в стране. Текущие значения выше, чем зарегистрированные ранее по дельта-штамму.