В ВОЗ сообщили, что омикрон-штамм обнаружили в 38 странах

Омикрон-штамм коронавируса на настоящий момент обнаружен в 38 странах. Об этом заявила пятницу в Женеве эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы получили сообщения [о наличии омикрон-варианта] из 38 стран", - сказал она, пояснив, что речь идет о государствах, расположенных "во всех шести регионах" ВОЗ.

По словам эксперта, согласно сведениям из Южной Африки, число заразившихся там растет. "Имеется предположение о более высокой заразности [штамма "омикрон"]", - сказала Керкхове. - Но нам необходимо понять, является ли он более или менее заразным в сравнении с вариантом "дельта", который по-прежнему доминирует в мире". Она отметила, что "омикрон" - последний по времени штамм, включенный ВОЗ в список "вариантов, вызывающих обеспокоенность", однако "будут и другие" штаммы в этом перечне, поскольку "чем больше циркулирует вирус, тем больше у него возможностей видоизменяться". В ВОЗ не исключают, что "омикрон" "может усугубить ситуацию" с заболеваемостью в Европе, где доминирует "дельта".

По словам Керкхове, поступила информация о том, что инфицирование омикрон-вариантом вызывает заболевания различной степени тяжести - "от легких до тяжелых". Кроме того, по данным из ЮАР, число госпитализаций пациентов с коронавирусом в этой стране растет. В ВОЗ хотят выяснить, связано ли это "с любыми вирусами, циркулирующими среди населения", или же тяжелое заболевание, требующее госпитализации, вызывает омикрон-вариант.