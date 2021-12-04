Генсек ООН назвал неэффективными ограничения на въезд из-за штамма "омикрон"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что введенные рядом стран из-за нового штамма коронавируса "омикрон" ограничения на въезд являются несправедливыми и неэффективными, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая то, что вирус действительно не знает границ, ограничения на поездки, которые изолируют какую-либо страну или регион, являются несправедливыми, репрессивными и неэффективными", - говорится в сообщении Гутерриша, размещенном в пятницу в Twitter.