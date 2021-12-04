«Омикрон» сделал коронавирус «более человечным»

Специалисты компании Nference, которая занимается анализом данных, выяснили, что штамм коронавируса «омикрон» приобрел одну из мутаций, присоединив последовательность нуклеотидов, которая присутствует в генетическом коде вируса, вызывающего простуду, а также в геноме человека. Исследование опубликовано на сайте OSF Preprints, передает Trend со ссылкой на «Газету.Ru».

«Включив в себя этот фрагмент, «омикрон» стал более человечным, что позволит ему избежать атак со стороны иммунной системы», — объяснил руководитель исследовательской группы Венки Сундарараджан.

Как выяснили эксперты, фрагмент не встречался в предыдущих вариантах коронавируса.

Мутация, вероятно, появилась в клетках легких или ЖКТ, так как они могут одновременно содержать и коронавирус, и SARS-CoV-2. В таких условиях может происходить вирусная рекомбинация, когда разные патогены создают копии с фрагментами друг друга.