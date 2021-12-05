Названы самые инновационные товары для дома

В мире 5 декабря 2021 06:45 (UTC+04:00)
Названы самые инновационные товары для дома

Эксперты Popular Science выбрали девять самых инновационных товаров для дома в 2021 году. Топ представлен на сайте издания, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

По словам редакторов медиа, к самым инновационным изобретениям можно отнести те, которые предлагают нестандартные решения и упрощают жизнь. Лучшим устройством в списке авторы назвали пылесос Dyson, в котором используется насадка по типу винта Архимеда. Данное нововведение не позволяет волосам наматываться на щетку. Также в рейтинге есть робот-пылесос Roborock S7 с опцией влажной уборки, который имеет функцию определения ковров. При наличии тканевого покрытия девайс отключает подачу воды, чтобы не намочить его.

Среди лучших домашних изобретений журналисты назвали мороженицу от Creami, которая охлаждает десерты за пять минут, нож Scraper, позволяющий менять форму лезвия, емкий универсальный аккумулятор Powerstack. Также специалисты отметили стиральную машину Whirlpool, которая имеет встроенный отсек для запуска двух отдельных режимов стирки, умный дверной звонок с радаром Ring Video Doorbell Pro 2.

В списке инновационных изобретений оказалась сковорода G5 Graphite Core. Посуда имеет сердечник из пиролитического графита, который нагревается быстрее, чем другие виды металла. В заключение авторы отметили битумную черепицу от Standard Industries, изготовленную из измельченной старой черепицы.

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