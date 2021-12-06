Страны БРИКС предложили ЮАР помощь в борьбе со штаммом "омикрон"

Страны БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР) обсуждают совместный пакет помощи входящей в это объединение Южно-Африканской Республике (ЮАР) в борьбе с новым штаммом коронавируса "омикрон", сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на директора международного форума БРИКС Пурниму Ананд, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Страны БРИКС готовы поддержать Южную Африку во всех вопросах касательно нового штамма, будь то исследования или поставка медицинских средств. Важно остановить "омикрон", пока не поздно. Китай, Россия, Индия и Бразилия - все готовы активно помогать ЮАР, сейчас идут обсуждения практического решения этого вопроса", - заявила Ананд в беседе с изданием.

По ее словам, Индия уже подготовила партию медицинского оборудования и вакцины Covishield для Южно-Африканской Республики, если такая помощь понадобится, уточняется в статье. Газета напоминает, что в ЮАР, где сейчас наблюдается вспышка нового штамма коронавируса "омикрон", полностью вакцинированы от COVID-19 лишь 24% населения. При этом в Европе средний показатель вакцинации - 54%.