Штамм коронавируса «омикрон» обнаружили в 57 странах

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новый штамм коронавируса «омикрон» был обнаружен в 57 странах, сообщает Trend со ссылкой на Газету.Ru.

Эксперты организации отмечают, что в Африке стремительно растет число заболевших коронавирусом, и связывают это с распространением «омикрон»-штамма.

«Предварительные анализы говорят о том, что мутации, присутствующие в омикрон-варианте могут снижать нейтрализующую активность антител, что приводит к снижению защиты со стороны естественного иммунитета», — отмечают в ВОЗ.

В организации подчеркивают, что информации о высокой заразности «омикрона», эффективности вакцин и степени тяжести еще нет. Эксперты лишь сообщили, что по данным из разных стран, болезнь протекает легко и без особых симптомов.