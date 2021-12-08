В мире выросла смертность от COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировали рост смертности от коронавирусной инфекции в мире с 29 ноября по 5 декабря на 10%, передает Trend со ссылкой на Газету.Ru.

Данные приведены в эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

«Число новых смертей выросло по сравнению с предшествующей неделей на 10%: поступили сообщения о более 52,5 тыс. умерших», — говорится в документе.

Количество летальных случаев, вызванных коронавирусом, больше всего повысилось в Юго-Восточной Азии (на 49%) и Америке (на 38%)

Заболеваемость COVID-19 в глобальном масштабе тоже выросла, но всего на 2%.

Самое значительное увеличение числа заболевших пришлось на Африку, где данный показатель вырос на 79%. Далее следует Америка, в которой заразились на 65% больше людей.

Всего за минувшую неделю выявили 4 105 073 заразившихся коронавирусной инфекцией и 52 641 умерший от нее.

В мире продолжает доминировать штамм SARS-CoV-2 «дельта» — 99,8% случаев инфицирования.