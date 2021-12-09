Ракета SpaceX стартует на орбиту с астрофизической лабораторией NASA

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в четверг стартует на орбиту с малой астрофизической лабораторией Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) NASA для изучения устройства Вселенной, сообщила компания-оператор SpaceX, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Запуск будет осуществлен в часовое временное окно, которое открывается в 01:00 по времени Восточного побережья США (09:00 мск), со стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

По сообщению NASA, в задачи миссии IXPE входит слежение за источниками рентгеновских лучей. Данные позволят астрономам лучше понять природу нейтронных звезд, черных дыр, квазаров, пульсаров и других астрономических объектов. Миссия будет также изучать активные ядра галактик.