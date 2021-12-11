Корабль New Shepard с шестью туристами совершил успешный суборбитальный полет

Многоразовый американский корабль New Shepard совершил суборбитальный коммерческий полет с экипажем в составе шести космических туристов. Корабль совершил успешную посадку, сообщила компания-разработчик Blue Origin, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В состав экипажа входили два приглашенных компанией пассажира - старшая дочь первого американца, совершившего космический полёт, Алана Шепарда - Лора Шепард Чарчли и ведущий телешоу Good Morning America на канале ABC Майкл Страхан, а также четыре платных туриста - филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, предприниматель Лейн Бесс и его жена Кэмерон Бесс.

Полет продлился около 11 минут. После вертикального разгона продолжительностью 110 секунд от носителя отделился спускаемый аппарат, который продолжил по инерции набирать высоту до примерно 105 км, то есть чуть выше линии Кармана.