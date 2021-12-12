Ученые выяснили, как будет развиваться пандемия при омикрон-штамме
Ученые Лондонской школы гигиены и тропической медицины заявили, что штамм "омикрон" может вызвать новую волну циркуляции коронавируса. Об этом сообщается на сайте учреждения, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".
По их данным, новый штамм может привести к большему количеству госпитализаций по сравнению с прошлым годом. Если будут приняты необходимые меры, за зиму в Англии могут умереть около 24,7 тыс. человек, в худшем случае число жертв достигнет 74,8 тыс.
Чтобы ситуация была более благоприятной, необходимы бустерные прививки и массовый иммунитет среди граждан, подчеркивается в исследовании.
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