В ВОЗ назвали штамм "омикрон" менее опасным, чем "дельта"

Представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что штамм "омикрон" коронавируса менее опасен, чем штамм "дельта". При том выявленный в ЮАР "омикрон"-штамм может быть менее уязвим для вакцин, чем "дельта", передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

К таким выводам специалисты ВОЗ пришли, проанализировав данные предварительных исследований. Большинство выявленных случаев "омикрон"-штамма были бессимптомными, либо у пациентов развивались симптомы невысокой и средней тяжести.

"Предварительные данные и значительно измененный антигенный профиль белка штамма "омикрон" позволяют предположить снижение эффективности вакцины против инфекции и передачи варианта", – говорится в тексте заявления ВОЗ.

По данным организации, "омикрон"-штамм выявлен уже в 63 странах. Прогнозируется, что скорость распространения этого штамма будет выше, чем у штамма "дельта".