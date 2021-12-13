На юге Эквадора в ДТП с автобусом погибли 18 человек, еще 25 пострадали

БАКУ /Trend/ - По меньшей мере 18 человек погибли, еще 25 получили ранения в результате ДТП с участием автобуса, которое произошло в кантоне Сукуа провинции Морона-Сантьяго на юге Эквадора.

Как передает Trend, об этом сообщила Единая служба безопасности ECU 911.

Авария произошла накануне вечером в районе населенного пункта Уамби, когда автобус, следовавший по маршруту Макас-Лоха, съехал со своей полосы и перевернулся, указывается в заявлении ведомства.

"Тела погибших были доставлены в морг Сукуа", - отмечается в сообщении. 25 раненых, среди которых есть несовершеннолетние, были доставлены в местные больницы.

К месту происшествия для оказания экстренной помощи были незамедлительно привлечены сотрудники экстренных служб.

Причины ДТП выясняются.