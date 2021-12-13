На юге Эквадора в ДТП с автобусом погибли 18 человек, еще 25 пострадали
БАКУ /Trend/ - По меньшей мере 18 человек погибли, еще 25 получили ранения в результате ДТП с участием автобуса, которое произошло в кантоне Сукуа провинции Морона-Сантьяго на юге Эквадора.
Как передает Trend, об этом сообщила Единая служба безопасности ECU 911.
Авария произошла накануне вечером в районе населенного пункта Уамби, когда автобус, следовавший по маршруту Макас-Лоха, съехал со своей полосы и перевернулся, указывается в заявлении ведомства.
"Тела погибших были доставлены в морг Сукуа", - отмечается в сообщении. 25 раненых, среди которых есть несовершеннолетние, были доставлены в местные больницы.
К месту происшествия для оказания экстренной помощи были незамедлительно привлечены сотрудники экстренных служб.
Причины ДТП выясняются.
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