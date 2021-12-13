Президент ЮАР заразился коронавирусом

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса сдал положительный тест на COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает канцелярия главы государства.

"Президент Сирил Рамафоса проходит лечение, так как испытывает несильные симптомы, вызванные COVID-19. 12 декабря 2021 года он сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Полностью вакцинированный от COVID-19 Рамафоса находится на самоизоляции в Кейптауне. Его функции временно будет выполнять вице-президент Дэвид Мабуза.