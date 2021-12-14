ЮНЕСКО начала рассмотрение 55 заявок на включение нематериального наследия в списки охраны

Межправительственный комитет ЮНЕСКО начал в понедельник вечером рассмотрение 55 заявок на включение нематериального наследия в списки охраны. Об этом сообщили в штаб-квартире организации в Париже, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Члены комитета в ходе открывшегося совещания в режиме онлайн, которое продлится до 18 декабря, рассмотрят в общей сложности 55 заявок на включение в списки в этом году", - отметили в организации.

В пресс-службе ЮНЕСКО уточнили, что самое большое число заявок - 45 - подано на включение в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Пять обращений направлено в Список наследия, нуждающегося в срочной охране, и столько же - в Реестр передового опыта по сохранению нематериального культурного наследия.