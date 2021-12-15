NASA перенес запуск телескопа James Webb

NASA переносит запуск космического телескопа James Webb, ранее планировавшийся 22 декабря, на 24 декабря из-за проблем со связью, сообщило космическое ведомство США в среду, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Команда инженеров космического телескопа James Webb работает над проблемой со связью между телескопом и ракетой-носителем. Эта проблема отложит запуск на дату не ранее пятницы, 24 декабря", - говорится в сообщении NASA.

В ноябре запуск аппарата на ракете-носителе Ariane-5 был также перенесён. Изначально старт миссии James Webb планировался на 18 декабря, однако из-за инцидента, произошедшего в цехе вертикальной сборки во время подготовки аппарата к пуску, он был перенесён на 22 декабря. Тогда, согласно отчёту космического управления, во время подготовки телескопа к пристыковке к переходному отсеку ракеты-носителя Ariane-5 произошло незапланированное отстёгивание одного из зажимов, который удерживает телескоп пристыкованным к переходному отсеку. В результате по всему телескопу прошла вибрационная волна. По плану James Webb должен стартовать с космодрома Куру во Французской Гвиане на ракете-носителе Ariane-5, разработанной европейской частной компанией Arianespace.

По замыслу разработчиков, ракета должна вывести аппарат на орбиту, после чего James Webb самостоятельно продолжит четырёхнедельный путь к своему пункту назначения - второй точке Лагранжа системы Солнце-Земля. Достигнув намеченной орбиты, James Webb начнёт исследования космоса для поиска причин формирования Вселенной и знаков потенциальной жизни на тысячах экзопланет, обнаруженных учёными в последние годы. В миссии принимают участие NASA, а также Европейское космическое агентство (ESA) и Канадское космическое агентство (CSA).

James Webb был разработан с целью продолжить и дополнить исследования космического телескопа Hubble, обладая по сравнению с ним большим охватом диапазона длин волн и улучшенной чувствительностью (в 100 раз). Телескоп оборудован рядом спектрографов, коронаграфов и камер для более качественного исследования Солнечной системы, чем его предшественники. Идея создания телескопа возникла ещё в 1996 году, и изначально запуск телескопа планировался на 2007 год. Однако пуск аппарата неоднократно откладывался, а стоимость проекта со временем достигла около 10 млрд долларов.