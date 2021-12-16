Врачи назвали боль в пояснице симптомом "омикрона"

Стали известны новые симптомы штамма "омикрон". По данным врачей, что у большинства заразившихся он вызывает першение в горле и боли в пояснице, сообщает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Также появилась информация, что страны Европы начали массово прививать детей от коронавируса. Сегодня такую кампанию запускает Польша. Вакцинировать будут всех возрастом от 5 до 11 лет. Большинство новых случаев заражения в Испании, Германии и Дании -- сейчас приходится именно на детей.

Темпы вакцинации ускоряют крупные компании в США, чтобы защитить себя и своих сотрудников. В корпорации Google работников уже поставили перед выбором - либо они прививаются, либо начинают искать новую работу.