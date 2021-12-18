Число погибших при взрыве на юге Пакистана возросло до 16
Число погибших в результате взрыва в одном из зданий в городе Карачи на юге Пакистана увеличилось до 16. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщило информационное агентство Pajhwok.
Ранее пакистанская полиция на своей странице в Twitter сообщала о 10 жертвах.
По данным правоохранительных органов, взрыв произошел в здании частного банка. Пострадавшие госпитализированы. На место прибыли специалисты для расследования причин инцидента. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Как информировал телеканал Geo News, взрыв мог произойти из-за утечки газа.
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