ВОЗ указала на сниженную эффективность Pfizer против "омикрона"
Всемирная организация здравоохранения заявила о сниженной эффективности вакцин против коронавируса Pfizer и AstraZeneca против штамма "омикрон", указано в документе организации, сообщает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
"Результаты [исследований] из Англии указывают на значительное снижение эффективности действия вакцины против симптоматического заболевания "Омикрон" по сравнению с "Дельта" после двух доз Pfizer-BioNTech Comirnaty либо AstraZeneca Vaxzevria", – отмечается в документе.
При этом в отчете сообщается, что после бустерной дозы вакцины Pfizer эффективность против "омикрона" повышается.
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