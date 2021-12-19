ВОЗ указала на сниженную эффективность Pfizer против "омикрона"

Всемирная организация здравоохранения заявила о сниженной эффективности вакцин против коронавируса Pfizer и AstraZeneca против штамма "омикрон", указано в документе организации, сообщает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

"Результаты [исследований] из Англии указывают на значительное снижение эффективности действия вакцины против симптоматического заболевания "Омикрон" по сравнению с "Дельта" после двух доз Pfizer-BioNTech Comirnaty либо AstraZeneca Vaxzevria", – отмечается в документе.

При этом в отчете сообщается, что после бустерной дозы вакцины Pfizer эффективность против "омикрона" повышается.