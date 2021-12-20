Обнаружен редкий коричневый карлик в 70 раз массивнее Юпитера

Астрономы Университета штата Пенсильвания и других научных организаций обнаружили массивный коричневый карлик, который вращается вокруг красной карликовой звезды TOI-2119. Объект почти в 70 раз массивнее Юпитера и вращается вокруг родительского светила по эксцентричной орбите. Об этом сообщается в препринте статьи в репозитории arXiv, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Коричневые картинки занимают промежуточное положение между газовыми гигантами и маломассивными звездами и имеют диапазон масс от 13 до 80 масс Юпитера. Коричневые карлики, которые вращаются вокруг других звезд, встречаются довольно редко, однако те объекты, что удалены от родительских светил на расстоянии менее трех астрономических единиц (а.е.), обнаруживаются еще реже. Такие небесные тела относят к так называемой «пустыне коричневых карликов».

TOI-2119.01 был идентифицирован с помощью спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Он имеет массу около 67 масс Юпитера, а его радиус был оценен как примерно 1,11 радиуса Юпитера, что соответствует плотности 60 грамм на кубический сантиметр. Коричневый карлик обращается вокруг TOI-2119 каждые 7,2 дня по вытянутой орбите под углом 88,51 градуса на расстоянии примерно 0,064 а.е. от нее. Ученые считают, что он возник в результате гравитационной нестабильности в протопланетном диске.

TOI-2119 — это M-карлик, который по размеру и массе вдвое меньше Солнца. Он имеет период вращения 13,2 дня, металличность (содержание элементов тяжелее гелия) на уровне 0,1, а его эффективная температура оценивается в 3553 кельвинов. Основываясь на периоде вращения, астрономы предполагают, что возраст TOI-2119, скорее всего, находится между 700 миллионами и 5,1 миллиардами лет.