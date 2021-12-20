Аксессуары против 5G оказались опасны для здоровья

Ученые Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов заявили об опасности аксессуаров, защищающих от воздействия 5G. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте Управления по ядерной безопасности и радиационной защите Нидерландов (ANVS), передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Согласно результатам исследования, в браслетах, квантовых подвесках и масках для сна обнаружено ионизирующее излучение. Ученые подчеркнули, что измеренный уровень радиации в украшениях низок, а риск возникновения проблем со здоровьем невелик. В то же время длительное непрерывное ношение может быть опасно для здоровья в долгосрочной перспективе. В частности, ионизирующее излучение может вызвать покраснение кожи.

В связи с этим потребителям рекомендовано отказаться от использования предметов, которые насыщены «отрицательными ионами». При этом голландский регулятор подчеркнул, что данное предупреждение не относится к ионным очистителям воздуха. Продавцы аксессуаров против 5G также уведомлены, что их продукция запрещена.