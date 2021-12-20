Диетолог назвала идеальный состав для новогодних салатов

В мире 20 декабря 2021 05:29 (UTC+04:00)
Диетолог назвала идеальный состав для новогодних салатов

Диетолог Маргарита Королева рассказала, какими должны быть салаты на новогоднем столе. По ее словам, они должны состоять из трех-пяти ингредиентов, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Полезными в новогоднюю ночь будут салаты из свежих овощей, немногосложные и с заправкой без майонеза. Врач уточнила, что есть пищу ночью неестественно для организма, а Новый год заставляет работать желудочно-кишечный тракт сверхурочно.

"Все салаты должны быть очень простые, в качестве заправки может быть нерафинированное растительное масло, сок лимона, сок кислых ягод. А ингредиентов три-пять – скажем, теплое мясо курицы или индейки, листья салата, кусочки апельсина, мандарина и красивые ягоды либо листья зеленого салата, ананас, мандарины», - рассказала диетолог в пресс-центре НСН.

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